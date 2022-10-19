МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Российский авиаперевозчик S7 переходит на новую систему бронирования билетов 26 октября с 5.00 по московскому времени, на период технических работ покупка, обмен и возврат билетов будут недоступны, сообщила пресс-служба компании. Авиакомпания Flyone Armenia запустила рейсы из Еревана в Екатеринбург

Ранее представитель S7 сообщала, что перевозчик перейдет на российскую систему бронирования билетов — АО "Онлайн резервейшен систем" (OPC). Ныне же S7 используют испанскую систему Amadeus.

"S7 Airlines запланировала переход на новую систему бронирования 26 октября с 5:00 по московскому времени", — сказано в релизе.

Как отмечали представители перевозчика, переход обусловлен требованиями российского законодательства. После миграции пассажирам будут доступны все те же услуги и сервисы, что и ранее.

В пресс-службе добавили, что во время технических работ по переходу покупка, обмен и возврат билетов будут не доступны.

Компания также рекомендовала 26 октября приезжать в аэропорт заблаговременно, поскольку регистрация на рейс, покупка багажа, выбор места, апгрейд будут доступны только в аэропорту.

Кроме того, доступ к большинству сервисов закроют с 25 октября до окончания перехода на новую систему.