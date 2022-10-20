МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Бывший гендиректор международного аэропорта Владивостока Андрей Виниченко, с которым акционеры не продлили контракт, ушел с поста по собственному желанию по семейным обстоятельствам, сообщает пресс-служба авиаузла. Аэропорт Минвод договорился с Iraqi Airways о развитии авиасообщения

В понедельник в пресс-службе аэропорта РИА Новости заявили, что акционеры решили не продлевать контракт гендиректору АО "Международный аэропорт Владивосток" Виниченко. С 16 октября исполняющим обязанности назначен Денис Чмутов, технический директор АО "МАВ".

"В октябре 2022 года у Андрея Валериевича Виниченко, генерального директора АО "МАВ", истек срок действия контракта. Виниченко покинул свой пост по собственному желанию в связи с семейными обстоятельствами. В компании поблагодарили Андрея Виниченко за проделанную работу, контракт не продлевали", — говорится в сообщении.

Аэропорт отмечает, что стратегия и цели предприятия остаются прежними, в ближайшие годы планируется строительство гостиничного комплекса, реконструкция взлетно-посадочной полосы.