МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Только чуть более 30% воды от необходимого объема поступило в сентябре в водохранилища Волжско-Камского каскада ГЭС, это может затруднить судоходство в навигацию на средней и нижней Волге, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). В России будут ограничивать судоходство во время массовых мероприятий

"В настоящее время в бассейне Волги и Камы сохраняются маловодные условия. В частности, в сентябре текущего года в водохранилища Волжско-Камского каскада поступило 33% воды от нормы суммарного притока", — говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.

В соответствии с прогнозом ученых института, к концу этого года "водохранилища наполнятся всего лишь на 75%".

"Такая ситуация может привести к затруднению судоходства в навигационный период на средней и нижней Волге, а также к нарушению работы водозаборных сооружений в устьевом участке", — резюмирует ВНИИ ГОЧС.