АНКАРА, 20 окт — ПРАЙМ. Пролив Дарданеллы закрыт для движения судов из-за сильного тумана, сообщает гостелеканал TRT Haber.

"Пролив Дарданеллы был закрыт для прохода транзитных судов в обоих направлениях из-за густого тумана. Туман, который усилился в регионе ближе к утру, вызвал ухудшение видимости на море",- передал телеканал.

Управление службы движения судов пролива Чанаккале по радио предупредило капитанов судов о необходимости заходить с севера и юга и объявило, что пролив закрыт для прохода транзитных судов в обоих направлениях.