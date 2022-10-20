TRT Haber: пролив Дарданеллы закрыли для движения судов в обе стороны из-за сильного тумана
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АНКАРА, 20 окт — ПРАЙМ. Пролив Дарданеллы закрыт для движения судов из-за сильного тумана, сообщает гостелеканал TRT Haber.
"Пролив Дарданеллы был закрыт для прохода транзитных судов в обоих направлениях из-за густого тумана. Туман, который усилился в регионе ближе к утру, вызвал ухудшение видимости на море",- передал телеканал.
Управление службы движения судов пролива Чанаккале по радио предупредило капитанов судов о необходимости заходить с севера и юга и объявило, что пролив закрыт для прохода транзитных судов в обоих направлениях.