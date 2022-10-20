МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Устройство для зарядных станций электромобилей, которое позволяет возвращать энергию в сеть, впервые разработали в России, впоследствии технология может позволить использовать авто как источник питания даже для дома или офиса, рассказали РИА Новости в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ). Уганда хочет поставлять электромобили собственного производства в Россию

"В России разработан первый модуль V2G (Vehicle-to-grid) для электрозарядных станций, который позволит автомобилям не только заряжаться, но и выдавать электроэнергию обратно в сеть. При широком внедрении технологии двунаправленной зарядки города смогут эффективнее распределять энергию, а автовладельцы экономить", — говорится в сообщении. Представили разработку на международном экспортном форуме "Сделано в России" в четверг, 20 октября.

Добавляется, что модуль разработан компанией "Яблочков" — производителем зарядной инфраструктуры для электротранспорта, участником рынка НТИ "Энерджинет". Универсальный алгоритм управления обладает несколькими степенями защиты и высокой скоростью реакции на изменения состояния сети и/или электромобиля.

"Зарядные V2G станции — новая технология не только для России, всего несколько компаний в мире разрабатывают и устанавливают такие ЭЗС (электрозарядные станции — ред.)… Серийное производство ЭЗС начнется в 2023 году… по прогнозам участников рынка, в некоторых регионах мира V2G может стать элементом распределенной энергетики в самом ближайшем будущем, поэтому зарядные станции такого типа имеют большой экспортный потенциал", — рассказал генеральный директор "Яблочков" Алексей Моторенко.

По его словам, "технология позволит энергосбытовым компаниям и предприятиям ВИЭ сглаживать пики энергопотребления, а владельцам электротранспорта – заряжать электромобили по сниженным тарифам и возвращать электроэнергию обратно в сеть по выгодной стоимости или использовать собственный электромобиль как источник питания для дома или офиса".

Моторенко добавил, что мегаполисы при повсеместном использовании технологии смогут эффективнее распределять энергию, сделать систему электроснабжения менее уязвимой и менее зависимой от внешних условий в чрезвычайных ситуациях.