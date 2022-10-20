МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Компания Tesla Inc заявила в среду, что уже не рассчитывает достичь целевого показателя поставок автомобилей в этом году, но постаралась смягчить опасения по поводу снижения спроса. Ее выручка за 3-й квартал тем временем оказалась ниже оценок Уолл-стрит. Чистая прибыль P&G упала по итогам первого квартала 2022-2023 фингода

Генеральный директор Илон Маск в ходе телефонной конференции сообщил аналитикам, что в 4-м квартале наблюдается отличный спрос. Он пытается успокоить инвесторов, встревоженных тем, что покупателей могут отпугнуть слабость мировой экономики и высокие цены на автомобили Tesla.

Однако Tesla признала, что некоторые проблемы с логистикой сохраняются — за прошедший период 4-го квартала поставки выросли менее чем на 50%, в то время как производство увеличилось на 50%.

"Я бы не сказал, что мы защищены от рецессии, но мы определенно устойчивы перед ее лицом", — сказал Маск.

Ранее Tesla неоднократно заявляла, что стремится нарастить поставки на 50% по сравнению с 2021 годом — тогда она поставила 936 172 автомобиля.

Акции компании после завершения основной биржевой сессии упали на 4,3%.

Валовая маржа компании в 3-м квартале составила 27,9%, оказавшись ниже прогнозов аналитиков и прошлогоднего показателя в 30,5%.

Выручка Tesla за 3-й квартал составила рекордные 21,45 млрд долларов, но недотянула до прогнозов аналитиков — согласно данным IBES от Refinitiv, в среднем ожидалась выручка в 21,96 млрд долларов.

Компания пояснила, что ее выручка пострадала от негативного влияния валютных курсов, которое оценивается в 250 млн долларов. Доллар США в последнее время заметно укрепился по отношению к другим основным мировым валютам.

"На нашей рентабельности сказался рост стоимости сырья наряду с неоптимизированными процессами" на новых заводах в Берлине и Техасе, говорится в заявлении Tesla. Также она отметила эффект от запуска в производство аккумуляторов 4680.

Маск добавил, что производство аккумуляторов 4680 быстро набирает обороты, хотя директор Эндрю Бальино признал: "Перед нами еще стоят проблемы, которые мы пока не преодолели".

Маск отметил, что в грузовиках Tesla Semi, которые компания начнет поставлять клиентам с декабря этого года, аккумуляторы 4680 не используются.

Маск также сказал, что компания имеет возможность провести выкуп акций на сумму от 5 до 10 млрд долларов, если это решение рассмотрит и одобрит совет директоров.

Акции Tesla, компании-первопроходца в области электромобилей, упали примерно на 50% с рекордных максимумов ноября прошлого года. Инвесторы были напуганы замедлением темпов роста мировой экономики и попыткой Маска купить компанию социальных сетей Twitter.

В ходе телефонной конференции Маск заявил, что не исключает, что Tesla будет стоить больше, чем две гигантские компании, Apple Inc и Saudi Aramco, вместе взятые. Рыночная стоимость Tesla сейчас составляет менее 700 млрд долларов, тогда как Apple стоит 2,3 трлн долларов, а поставщик нефти Saudi Aramco — 2,1 трлн долларов.

Маск отметил, что рад предстоящему приобретению Twitter Inc, хотя и посетовал, что он и другие инвесторы переплатили за эту социальную сеть.

Маск также сказал, что производство пикапа Cybertruck должно стартовать в середине следующего года, а грузовик-тягач с полуприцепом может быть выпущен в Северной Америке в 2024 году в количестве 50 000 единиц.