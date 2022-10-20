МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Более 16 тысяч пассажиров и около 6,6 тысячи автомобилей перевезены через Керченскую паромную переправу после возобновления ее работы с 9 октября, сообщает Минтранс России. В Крыму предложили сохранить паромную переправу как резервную

"За первые 10 суток работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 07.00 20 октября через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 16 307 пассажиров и 6 638 единиц автотранспортных средств, преимущественно — большегрузных и среднетоннажных грузовиков", — говорится сообщении.

К судам, работающим на Керченской паромной переправе, 20 октября присоединилось судно для перевозки накатных грузов и техники ро-ро класса "Композитор Эльза Ибрагимова", способное выполнять функции автомобильно-пассажирского парома. В министерстве добавили, что пятью паромами, работающими на переправе, выполнено 179 круговых рейса.

На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру 8 октября. В тот же вечер было запущено реверсивное автомобильное сообщение для легковых автомобилей сначала по одной, а позже — по двум полосам. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил в максимально короткие сроки проанализировать возможность проезда грузовиков по Крымскому мосту.

Сейчас по мосту можно проехать на легковых автомобилях, автобусах, а также железнодорожным транспортом. Перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, через Керченский пролив пока возможно только на паромах.