МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Сенаторы в четверг внесут в Госдуму законопроект о назначении перевозчика для городских пассажирских маршрутов на время, когда проводится конкурс по выбору транспортной компании, сообщил глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов. Госдума в первом чтении повысила выплаты при авариях на опасных объектах

"Сегодня в Госдуму будет направлен закон о бесперебойном обеспечении транспортом городских маршрутов. Авторы проекта (сенаторы) Андрей Кутепов, Валерий Васильев и Андрей Епишин", — говорится в Telegram-канале, рассказывающем о законодательных инициативах Кутепова.

"По действующему законодательству на данный момент, если компания получает заявление о прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок, она должна отработать ещё 90 дней после оповещения. За это время планируется найти нового перевозчика, и, таким образом, на пассажирах смена компании никак не отразится", — пояснил Кутепов.

Однако, как только компания по перевозкам получает уведомление о прекращении договора, "она тут же уводит свой транспорт с маршрутов, прекращая работу на регулярных маршрутах", отметил сенатор.

По его словам, учитывая продолжительность проведения открытого конкурса, организовать при необходимости транспортное обслуживание населения в кратчайшие сроки невозможно. В этой ситуации страдают в первую очередь пассажиры. "Особо острым этот вопрос становится для населения сельской местности, где рейсы могут быть один или два рейса в неделю, а при их прекращении транспортное обслуживание населения не будет осуществляться на неопределённое время", — отметил политик.

Предлагаемый сенаторами законопроект "устранит вышеуказанные недостатки и позволит на эти 90 дней, пока идёт конкурс, назначить перевозчика". Тем самым обеспечив бесперебойное транспортное обслуживание населения, заключил Кутепов.