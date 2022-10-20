МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Египетская авиакомпания AlMasria Universal Airlines запустит с 1 ноября рейсы по маршруту Санкт-Петербург — Шарм-эль-Шейх, сообщает ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляет аэропортом "Пулково"). Российские авиакомпании сократили внутренние перевозки с начала года

"Список городов маршрутной сети международных направлений из аэропорта "Пулково" пополнит Шарм-эль-Шейх. С 1 ноября египетская авиакомпания AlMasria Universal Airlines запустит рейс в город-курорт", — сказано в пресс-релизе.

Отмечается, что авиаперевозчик будет выполнять рейсы по вторникам и субботам. На маршруте будет эксплуатировать воздушное судно Airbus A320 вместимостью 175 мест. Партнером выступил туроператор "Библио-Глобус".

Это второй рейс авиакомпании AlMasria Universal Airlines из аэропорта "Пулково". Ранее перевозчик открыл рейсы из Санкт-Петербурга в Хургаду.