МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Группа "Дело" не планирует закрывать свои контейнерные терминалы на Балтике и видит интерес иностранных операторов по использованию данного маршрута, сообщил генеральный директор группы "Дело" Дмитрий Паньков в рамках форума "Сделано в России". Контейнерные перевозки меняют направление

"Возвращаясь к Балтике – да, начиная с июня грузооборот контейнерных терминалов упал практически на 90-95% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. И нас часто спрашивают, нет ли у нас намерений, желаний, планов к тому, чтобы закрыть контейнерные терминалы или как минимум их перепрофилировать… Нет, мы не планируем. Мы верим в восстановление грузопотока, более того, мы видим ту работу, которая ведется со стороны государства по восстановлению данного маршрута, и самое главное, мы начинаем видеть интерес со стороны иностранных операторов по использованию именно данного маршрута", — сообщил Паньков.

Кроме того, часть грузов группа замещает неконтейнерными грузами. Паньков отметил, что с опустением портов Балтики, связанным с уходом международных линий, балтийские грузы ушли на Дальний Восток. Уголь, контейнеры и другие грузы прибавились к тем, что традиционно ехали через Дальний Восток. Как следствие, существующая инфраструктура не вполне справляется с объемами.

"Доля контейнерных портов Северо-Запада в общегрузовом обороте составляла традиционно 45%. Сейчас она составляет 12%. Доля дальневосточных портов была 38%, сейчас мы видим цифру 67%", — сказал Паньков.

Он добавил, что ситуация, тем не менее, налаживается. "Мы видим усилия, которые предпринимают Российские железные дороги совместно с правительством, Минтрансом и благодарны за ту работу, которая происходит. Мы со своей стороны также участвуем в работе по расшивке данных мест, мы не останавливаем инвестиционную программу, мы вошли в сферу морских перевозок, мы активно участвуем в морских перевозках на Дальнем Востоке", — добавил он.