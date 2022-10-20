МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Группа Fesco увеличила вместимость морской линии между Россией и Турцией, сообщает группа. Fesco отправила контейнеры по Севморпути

"Транспортная группа Fesco ("Fesco", "Группа") увеличила вместимость морской линии Fesco Turkey Black Sea Service (FTBS) между Россией и Турцией, поставив на неё контейнеровоз, способный перевозить до 712 TEU", — говорится в сообщении.

Кроме того, Fesco расширила географию работы сервиса, добавив новый порт судозахода – Гебзе. Теперь линия FTBS работает по маршруту Новороссийск – Стамбул – Гебзе – Новороссийск. Частота отправок – один раз в неделю. Транзитное время из Новороссийска до Стамбула составляет 1–2 дня, до Гебзе – еще сутки.

FTBS был запущен в конце апреля 2022 года для доставки товаров народного потребления, бытовой техники и электроники из Турции в Россию и промышленных грузов российского производства в обратном направлении. С начала работы линии Fesco перевезла более 2,5 тысяч TEU.

Транспортная группа Fesco — одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. В управлении группы порядка 9 тысяч фитинговых платформ, парк контейнеров — более 100 тысяч TEU.