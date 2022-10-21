МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Сухопутный коридор из Крыма через новые субъекты Российской Федерации безопасен для транзитного транспорта, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. Железнодорожники организовали доставку автомобильных грузов в Крым

Новый сухопутный коридор из Крыма в Таганрог Ростовской области проходит через Херсонскую, Запорожскую области и ДНР по маршруту Мелитополь – Бердянск – Мариуполь — Новоазовск.

Константинов подчеркнул, что на днях с рабочей поездкой в гуманитарных целях посетил Мариуполь.

"В Мариуполь мы добирались через освобожденные территории на машине и убедились в том, что этот маршрут на сегодня является очень интересным и перспективным. Он короче пути через Крымский мост, более легкий с точки зрения отсутствия скоплений автомобилей. Ехать по нему абсолютно безопасно: в регионы, через которые он пролегает, нет прилетов, не зафиксирована деятельность диверсионно-разведывательных групп", — сказал РИА Новости Константинов.

По его словам, единственное, что необходимо сделать, — провести ремонт дороги от Крыма до Мелитополя.

"Сейчас качество дорожного полотна вынуждает водителей ехать на низкой скорости. Как только этот участок будет отремонтирован, ситуация изменится в лучшую сторону", — сказал Константинов, добавив, что в перспективе этот путь будет одним из самых удобных и востребованных.