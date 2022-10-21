МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Работа Керченской паромной переправы, накануне приостановленная в связи со штормовым предупреждением, возобновлена, сообщает Минтранс России. Керченская переправа с 9 октября перевезла более 16 тысяч пассажиров

"Движение судов на Керченской паромной переправе, приостановленное в связи с неблагоприятными погодными условиями с 15.25 мск 20 октября, возобновлено", — говорится в сообщении.

На Крымском мосту 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру 8 октября. Автотранспортом по нему сейчас можно проехать на легковых машинах и автобусах, а перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, через Керченский пролив пока возможно только на паромах.

По данным Минтранса России, за первые 10 суток работы паромной переправы до ее остановки было перевезено 16,3 тысячи пассажиров и 6,6 тысячи автотранспортных средств, преимущественно — большегрузных и среднетоннажных грузовиков.

Сейчас на паромной переправе работают пять автомобильно-пассажирских паромов.