МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Группа "Дело" в рамках проекта расширения грузового паромного сообщения между Новороссийском и Турцией запускает в начале ноября зафрахтованный в ее интересах паром для перевозки автопоездов, сообщил журналистам председатель совета директоров ГК "Дело" Сергей Шишкарев в кулуарах международного экспортного форума "Сделано в России". Группа "Дело" обсудит с властями ОАЭ создание транспортного хаба в стране

В настоящее время между Турцией и Новороссийском ходят паромы, которые перевозят не автопоезда с водителями и тягачами, а так называемые рефтелеги. Это вспомогательные транспортные средства, которые не покидают территорию порта, груз с них перегружается на другой транспорт непосредственно в порту. Использование автопоездов в паромном сообщении позволит увеличить скорость обработки грузов и в результате увеличить взаимный грузопоток между Россией и Турцией, а также разгрузить сухопутные автомобильные погранпереходы, пояснили в пресс-службе "Дело".

"Но мы сами фрахтуем, паромы ставим. Ставим свой паром (для перевозки автопоездов — ред.) 5 ноября", — сказал он. Предполагается, что паром будет работать через контейнерный терминал НУТЭП, принадлежащий холдингу "ДелоПортс".

По словам Шишкарева, компания планирует, что к концу ноября паром с автопоездами будет совершать два рейса в неделю.

Группа компаний "Дело" Сергея Шишкарева — один из крупнейших частных транспортно-логистических холдингов РФ. В структуру группы входит стивидорный холдинг "Дело Портс", мультимодальный транспортный оператор "Рускон" и оператор контейнерных терминалов Global Ports. В 2019 году группа "Дело" приобрела 100% акций "Трансконтейнера" за 120 миллиардов рублей.