МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Россия и Индия обсуждают расширение географии рейсов между странами, заявил РИА Новости президент Индийской палаты международного бизнеса Манприт Сингх Наги. Azur Air запустит регулярные рейсы на Мальдивы

На данный момент регулярное авиасообщение между РФ и Индией ограничено рейсами между Москвой и Нью-Дели. Со 2 ноября "Аэрофлот" также начнет выполнять до трех рейсов в неделю на индийский курорт — Гоа.

"Нужны рейсы во Владивосток, Новосибирск, Омск, Санкт-Петербург. Также нужно развивать сообщение с другими городами Индии. Оба правительства сейчас обсуждают этот момент, потому что это очень важно из-за затрудненного авиасообщения России с другими странами", — сказал глава палаты в кулуарах экспортного форума "Сделано в России".

"Оба правительства пытаются найти возможности. Думаю, в ближайшее время станет понятно", — отметил он.