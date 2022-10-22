Россия и Индия обсуждают расширение географии авиарейсов
Власти России и Индии ищут возможности для расширения географии рейсов между странами
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МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Россия и Индия обсуждают расширение географии рейсов между странами, заявил РИА Новости президент Индийской палаты международного бизнеса Манприт Сингх Наги.
На данный момент регулярное авиасообщение между РФ и Индией ограничено рейсами между Москвой и Нью-Дели. Со 2 ноября "Аэрофлот" также начнет выполнять до трех рейсов в неделю на индийский курорт — Гоа.
"Нужны рейсы во Владивосток, Новосибирск, Омск, Санкт-Петербург. Также нужно развивать сообщение с другими городами Индии. Оба правительства сейчас обсуждают этот момент, потому что это очень важно из-за затрудненного авиасообщения России с другими странами", — сказал глава палаты в кулуарах экспортного форума "Сделано в России".
"Оба правительства пытаются найти возможности. Думаю, в ближайшее время станет понятно", — отметил он.