МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Роскосмос считает обеспечение Северного морского пути своим самым приоритетным проектом, говорится в сообщении на сайте правительства.

"Спланирован график разработки и запуска спутниковой группировки, определены ответственности", — приводятся слова главы госкорпорации Юрия Борисова.

Как уточняется, весь объем финансирования уже был выделен, сейчас важно вовремя обеспечить всех потребителей услугами, отмечается в заявлении.

Северный морской путь протяженностью более 3 000 морских миль (5 556 километров) — соединяет Баренцево море и Берингов пролив, является кратчайшим путем между Европой и Азией, а также самым коротким морским маршрутом между Дальним Востоком и европейской частью России. Маршрут транспортировки грузов с Дальнего Востока в Европу с использованием Севморпути составляет 14 тысяч километров.