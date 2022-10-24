МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") планирует возобновить полеты в Турцию, сообщила журналистам представитель компании. Россия и Индия обсуждают расширение географии авиарейсов

Ранее газета "Коммерсант" писала, что компания планирует возобновить полеты в турецкую Анталью, также рассматривает Стамбул.

"Победа" подтверждает планы начать полеты в Турцию", — сказала представитель.