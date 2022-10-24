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Лоукостер "Победа" возобновит полеты в Турцию
Транспорт
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МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") планирует возобновить полеты в Турцию, сообщила журналистам представитель компании. Ранее газета... ПРАЙМ, 24.10.2022
транспорт, бизнес, новости, авиакомпания победа, авиация, турция
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") планирует возобновить полеты в Турцию, сообщила журналистам представитель компании.
Ранее газета "Коммерсант" писала, что компания планирует возобновить полеты в турецкую Анталью, также рассматривает Стамбул.
"Победа" подтверждает планы начать полеты в Турцию", — сказала представитель.