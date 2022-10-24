МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Один из крупнейших филиппинских аэропортов Мактан-Себу приостановил прием и отправку международных и внутренних рейсов после неудачной посадки самолета авиакомпании Korean Air, говорится в сообщении на интернет-портале аэропорта. Аэропорт Хабаровска запускает прямые рейсы в Казахстан

Как отмечают в публикации, в воскресенье в 23.11 по местному времени (18.11 по московскому времени) борт Korean Air KE631, следовавший из южнокорейского города Инчхон, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы при попытке приземления в международном аэропорту Мактан-Себу во время сильного дождя. На борту самолета в момент происшествия находились 162 пассажира и 11 членов экипажа, они были немедленно эвакуированы и отправлены к медикам, пострадавших нет.

В пресс-службе добавили, что в связи с инцидентом потребовалось временно закрыть ВПП, чтобы безопасно убрать с нее самолет.

В данный момент "все международные и внутренние рейсы, отправляющиеся и прибывающие в аэропорт, отменены до последующих уведомлений", подчеркнули представители аэропорта.

Телеканал CNN Philippines, сославшись на администрацию Мактан-Себу, сообщил о планах частично освободить взлетную полосу к полуночи 25 октября. В таком случае аэропорт сможет принимать небольшие самолеты.