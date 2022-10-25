МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Армянская авиакомпания Flyone Armenia начнет с 14 ноября выполнять полеты из Еревана в Минеральные Воды (Ставропольский край РФ), сообщили в пресс-службе перевозчика. Azur Air запустит регулярные рейсы на Мальдивы

"Flyone Armenia будет выполнять рейсы из ереванского международного аэропорта "Звартноц" в международный аэропорт Минеральные Воды имени М. Ю. Лермонтова три раза в неделю — по понедельникам, средам и субботам. Полеты стартуют с 14 ноября", — сказано в релизе.

Отмечается, что Минеральные Воды станут пятым городом России, после Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Екатеринбурга, включенным в авиационную карту национальной авиакомпании Flyone Armenia.

По словам председателя совета Flyone Armenia Арама Ананяна, перевозчик обещал расширить географию полетов в Россию.

"Мы уверены, что и этот рейс будет востребован нашими пассажирами", — заявил он.

Flyone Armenia была основана в 2021 году. Комитет гражданской авиации 27 октября того же года выдал ей сертификат эксплуатанта воздушного судна.