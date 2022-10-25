МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. "Аэрофлот" 26 октября временно приостанавливает онлайн-регистрацию на рейсы в связи с проведением технических работ, сообщает авиакомпания. Первые магазины Zara под новым управлением откроют в начале весны

"В связи с проведением технических работ с 02.00 мск 26 октября временно приостанавливается онлайн-регистрация на рейсы "Аэрофлота" (а также рейсы под кодом SU с номерами 5400-5799 и 5950-6999 авиакомпаний "Аврора" и "Россия"). Регистрация на рейс по-прежнему доступна без ограничений в аэропорту вылета", — говорится в сообщении.

Также временно приостанавливается продажа субсидированных перевозок на сайте и в мобильном приложении "Аэрофлота". Оформить субсидированные билеты можно по-прежнему в офисах собственных продаж.

С чем связаны технические работы, компания не уточняет. Однако гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский отмечал, что перевозчик до конца месяца перейдет на отечественную систему бронирования. Российская S7 ранее также сообщала, что переходит на новую систему бронирования билетов 26 октября с 5.00 мск, во время технических работ покупка, обмен и возврат билетов будут недоступны, регистрация на рейс, покупка багажа, выбор места, апгрейд будут доступны только в аэропорту.

"Ввиду временных ограничений убедительно просим пассажиров прибывать в аэропорт заранее, за 4 часа до вылета, для прохождения предполётных формальностей", — говорится в сообщении "Аэрофлота".

Пассажиры, путешествующие стыковочными рейсами, также будут оформлены в аэропорту на стойках регистрации. Авиакомпания дополнительно проинформирует о возобновлении доступа к данным видам онлайн-сервисов.