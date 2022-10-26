МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Ситуация с достижением целевых показателей по авиаперевозкам — на уровне не менее 100 миллионов пассажиров по итогам года — "рабочая", и для турпоездок в зимний сезон дефицита провозных емкостей не будет, сообщает Росавиация. Росавиация рассказала о стоимости авиабилетов по стране осенью

Во вторник замруководителя Росавиации Владимир Потешкин провел совещание с участием представителей 22 ведущих российских авиакомпаний с целью мониторинга реализации программы развития авиаперевозок.

"Потешкин подчеркнул, с целью развития авиатранспортного обеспечения со стороны Росавиации будет оказано необходимое содействие авиаперевозчикам. Также отметил, что ситуация с достижением целевых показателей на уровне не менее 100 миллионов пассажиров "рабочая". Авиакомпаниям рекомендовано дополнительно оценить производственные мощности и консолидировать усилия для реализации общей поставленной задачи", — отмечает ведомство.

"По оценкам авиакомпаний, дефицит провозных емкостей для обеспечения туристических направлений в зимнем сезоне расписания ИАТА отсутствует. Наиболее востребованными для туристов направлениями являются Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды, Екатеринбург, Кемерово, Мурманск и Калининград", — также говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин в конце марта заявил, что объем авиаперевозок в России по итогам 2022 года должен составить не менее 100 миллионов пассажиров. Замглавы Минтранса РФ Игорь Чалик на Восточном экономическом форуме позднее подтвердил этот план.