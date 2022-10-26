МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Группа Fesco запустила регулярный контейнерный сервис из Владивостока в Краснодарский край, сообщает группа. Fesco увеличила вместимость российско-турецкой морской линии

"Транспортная группа Fesco… в рамках развития внутрироссийских перевозок запустила регулярный контейнерный сервис Fesco Kuban Shuttle по маршруту Владивосток – Тимашёвск (Краснодарский край)", — говорится в сообщении.

Поезда будут отправляться раз в две недели из "Владивостокского морского торгового порта" (ВМТП, входит в Fesco) и прибывать на станцию "Тимашёвская" Северо-Кавказской железной дороги. Время в пути составит 12–13 дней. Основу грузопотока сервиса будут формировать продукты питания, товары народного потребления и строительные грузы.

Fesco Kuban Shuttle в первую очередь ориентирован на доставку грузов из стран Азии для предприятий Краснодарского края, Ростовской области и других регионов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов.

"В перспективе планируется увеличение частоты отправок до одного раза в неделю", — отмечает группа. В настоящее время компания нарабатывает грузовую базу для обратной загрузки сервиса.

Первый поезд, груженный 98 контейнерами с товарами народного потребления, прибыл на терминал станции Тимашёвская 15 октября. Контейнеры были выгружены на площадку всего за 18,5 часов, что позволило доставить часть груза конечным потребителям меньше чем за сутки с момента прибытия поезда.