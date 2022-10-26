МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Движение грузового транспорта по автомобильной части Крымского моста откроют не ранее 1 декабря 2022 года, сообщили в пресс-службе Минтранса России. Железнодорожную часть Крымского моста восстановят к декабрю 2023 года

В данный момент грузовой транспорт может перемещаться через Керченский пролив по альтернативному наземному автодорожному пути, через Керченскую паромную переправу и с перегрузкой на железнодорожный транспорт, напомнили в ведомстве.Транспорт, перевозящий скоропортящиеся товары, социально-значимые продовольственные и непродовольственные грузы, фармацевтическую продукцию, находится в приоритете погрузки на паромы.

"Движение грузового транспорта по автомобильной части Крымского моста будет открыто не ранее 1 декабря текущего года", — подчеркнули в министерстве.

Отмечается, что вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщал о возможности разрешения проезда для грузовиков с середины октября. Соответствующее решение принято не было.