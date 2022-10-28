МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Санкт-Петербург в ближайшие три года будет ежегодно направлять на ремонт автомобильных дорог более 10 миллиардов рублей, сообщил губернатор города Александр Беглов. Египетская авиакомпания запустит рейсы из Петербурга в Шарм-эль-Шейх

"Нам впервые удалось зарезервировать свыше 10 миллиардов рублей для ежегодного ремонта автомобильных дорог. На 2023-2025 годы ремонтники получат 40 миллиардов рублей, из них в следующем году чуть больше 11 миллиардов рублей. Это в 1,4 раза больше текущего финансирования", — сказал он в эфире телеканала "78".

По его словам, это стало возможным благодаря ожидаемому росту доходов городского бюджета до 1 триллиона рублей.

Рост бюджета также позволит увеличить финансирование крупных дорожных проектов, в том числе в 2023 году открыть развязку ЗСД в районе Шкиперского протока, в 2024 году достроить Московско-Дунайскую развязку и ввести Витебскую развязку, завершив первый этап создания Широтной магистрали скоростного движения.