Петербург в ближайшие 3 года будет ежегодно направлять на ремонт дорог более 10 миллиардов рублей
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МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Санкт-Петербург в ближайшие три года будет ежегодно направлять на ремонт автомобильных дорог более 10 миллиардов рублей, сообщил губернатор города Александр Беглов.
"Нам впервые удалось зарезервировать свыше 10 миллиардов рублей для ежегодного ремонта автомобильных дорог. На 2023-2025 годы ремонтники получат 40 миллиардов рублей, из них в следующем году чуть больше 11 миллиардов рублей. Это в 1,4 раза больше текущего финансирования", — сказал он в эфире телеканала "78".
По его словам, это стало возможным благодаря ожидаемому росту доходов городского бюджета до 1 триллиона рублей.
Рост бюджета также позволит увеличить финансирование крупных дорожных проектов, в том числе в 2023 году открыть развязку ЗСД в районе Шкиперского протока, в 2024 году достроить Московско-Дунайскую развязку и ввести Витебскую развязку, завершив первый этап создания Широтной магистрали скоростного движения.