МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Информация об открытии авиасообщения России с Северным Кипром не соответствует действительности, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко. В МИД заявили о последней стадии "энергетического самоубийства Европы"

"Эти сообщения не соответствуют действительности", — сказал Грушко в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума.

Ранее лидер турок-киприотов Эрсин Татар в интервью РИА Новости заявил, что российская частная компания подала заявку на полеты на Северный Кипр. Позже турецкие СМИ со ссылкой на источники сообщили, что якобы ежедневные авиарейсы из России на Северный Кипр с пересадкой в Анталье могут запустить в ноябре. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никаких решений по поводу авиасообщения России с Северным Кипром не принималось.