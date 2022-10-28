МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Рыбный порт-пункт "Южная Лифляндия" и прилегающий логистический комплекс начали работу на территории опережающего развития "Большой Камень", сообщила группа компаний "Доброфлот" в своем Telegram-канале. СМИ: Германия разрешила китайскому бизнесу зайти в порт Гамбурга

"Морской рыбный терминал включает в себя глубоководный причал, который был реконструирован в 2021-2022 годах. Обновлённый причал длинной 120 метров способен принимать риферы (рефрижераторные суда) типа "Бухта Русская" грузоподъёмностью 5500 тонн и другие суда осадкой до 7 метров", — говорится в сообщении "Доброфлота".

В компании добавили, что рядом с глубоководным причалом построен холодильный склад на 15 тысяч тонн морепродуктов и сухой склад площадью 5500 квадратных метров. Для транспортировки продукции предусмотрены контейнерная площадка и собственные железнодорожные пути.

"Груз централизованно обрабатывается на каждом этапе перевозки, поэтому закрываются все потребности в складских емкостях, сокращаются издержки на хранение. В конечном итоге клиенты-отправители получают только плюсы: увеличивается скорость грузооборота, сокращаются общие затраты на логистику", — приводится в Telegram-канале "Доброфлота" заявление руководителя управления логистики группы компаний Сергея Дорожкина.

Группа компаний "Доброфлот" производит рыбные консервы с 1911 года, ежегодно выпуская 170 миллионов банок. В составе компании — 24 единицы собственного флота, в том числе 16 рыбодобывающих судов, три рыбоперерабатывающих плавзавода, пять транспортных судов-рефрижераторов.