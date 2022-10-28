МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. "РЖД Логистика" запустила регулярный контейнерный поезд по восточной ветке международного транспортного коридора "Север – Юг", сообщает компания. Fesco запустила контейнерный сервис из Владивостока на Кубань

"АО "РЖД Логистика" запустило регулярный контейнерный поезд по восточной ветке международного транспортного коридора "Север — Юг". Организованный контейнерный поезд, в составе которого 31 сорокафутовый контейнер, отправился со станции "Чехов" 24 октября", — говорится в сообщении.

Поезд из подмосковного Чехова пройдет транзитом по территории Республики Казахстан до станции "Сарахс" в Туркмении, где контейнеры будут перегружены с колеи 1520 на колею 1435. Затем груз проследует по территории Ирана до порта Бендер-Аббас. По прибытии в порт контейнеры будут перегружены на судно и проследуют морем в пункты назначения согласно заявкам клиентов.

В настоящее время состав следует по пути Казахстанских железных дорог. В соответствии с графиком следования, прибытие поезда на границу Туркмении и Ирана на станцию "Сарахс" планируется 31 октября. На обратном пути поезд доставит грузы в Российскую Федерацию.

На первом этапе регулярный поезд будет ходить по новому экспортно-импортному маршруту по восточной ветке МТК "Север – Юг" раз в месяц. В планах "РЖД Логистики" в ближайшем будущем увеличить частоту отправлений контейнерных поездов по этому направлению.