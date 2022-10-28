ПАРИЖ, 28 окт — ПРАЙМ. Авиакомпания KLM потеряла 175 млн евро из-за проблем в голландском аэропорту Схипхол, вызванных нехваткой персонала, сообщает портал NL Times со ссылкой на отчет компании. "Аэрофлот" нарастил объем внутренних перевозок

Отмечается, что потери авиакомпании KLM за третий квартал этого года составили 175 млн евро. Из этой суммы 30 млн евро приходится на компенсацию пассажирам, в частности, за отмену рейсов, а остальные 145 млн евро составляют упущенный доход компании.

Ее дочерняя компания — Transavia — потеряла за последние три месяца 44 млн евро.

После отмены ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19, Схипхол столкнулся с большим потоком путешественников, однако аэропорт оказался не готов к такой нагрузке из-за нехватки персонала, в особенности, в службах безопасности. Этим летом Схипхол отменил сотни рейсов из-за нехватки персонала и даже ввёл ограничение пассажиропотока во избежание очередей.

Сообщается, что в настоящее время авиакомпании ведут переговоры с главным аэропортом Нидерландов о компенсациях за доставленные проблемы.

При этом в Схипхоле по-прежнему действуют ограничения на число принимаемых пассажиров.