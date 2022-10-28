МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Транспортный коридор "Север-Юг" в перспективе может составить конкуренцию Суэцкому каналу, заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов. Не хабом единым. Россия и Турция устроят переполох на газовом рынке

"Север-Юг" – мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров, который является альтернативой морскому пути, соединяющему Европу, страны Персидского залива и Индийского океана через Суэцкий канал. Существует три маршрута МТК: Транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), западный и восточный (сухопутные).

"Маршрут "Север-Юг" с выходом в страны Персидского залива, Индии, Китая, Африки в перспективе может стать реальным конкурентом Суэцкому каналу", — сказал замглавы кабмина, выступая в пятницу на Веронском Евразийском экономическом форуме.

Белоусов подчеркнул, что развитие коридора зависит от взаимодействия России с Азербайджаном и от взаимоотношений двух стран с Ираном. Он добавил, что российская сторона ожидает к 2030 году роста перевозок своих грузов по коридору "Север-Юг" почти в два раза — с 17 миллионов тонн до 30 миллионов тонн.

По его словам, перекрытие в 2021 году единственного меридианного маршрута — Суэцкого канала — привело к экономическому кризису, росту цен на нефть и другие ресурсы.

В марте 2021 года контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров, направлявшийся из КНР в Роттердам под флагом Панамы, сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала, перегородив его на шесть дней и заблокировав движение.