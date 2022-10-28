МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Суммарные инвестиции РЖД в развитие инфраструктуры на границе с Азербайджаном составят 11 миллиардов рублей, сообщил журналистам в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума первый замглавы холдинга Вадим Михайлов. РЖД ведут переговоры с Баку и Тегераном по запуску участка Решт-Астара

"Это развитие нашей стороны, с нашей стороны инфраструктуры до границы с Азербайджаном, по-моему, до 2025 года. Станция Самур-2 и электрификация и перевод на постоянный ток. Это вот до 2025 года, может быть, до 2026 года 11 миллиардов примерно… заложим", — сообщил он.

Он пояснил в ходе форума, что в настоящий момент РЖД реализуют проект по переводу участка Дербент — Самур — госграница с Азербайджаном с постоянного на переменный ток, что существенно снизит затраты на содержание участка и простой поездов на станции Дербент. Кроме того, РЖД развивают погранпереход Самур — Ялама.

"Между Россией и Азербайджаном мы в среднем перевозим 87-90% всего грузооборота между нашими странами. И конечно РЖД делают все, чтобы обеспечить инфраструктуру со своей стороны", — подчеркнул он.