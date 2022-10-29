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В Севастополе перекрыт рейд после атаки беспилотников
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Рейд в Севастополе временно перекрыт, паромы и катера через бухту не ходят, сообщили власти города. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее сообщил, что корабли... ПРАЙМ, 29.10.2022
новости, транспорт, бизнес, экономика, россия, севастополь, паромы, катера, бухта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Рейд в Севастополе временно перекрыт, паромы и катера через бухту не ходят, сообщили власти города.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее сообщил, что корабли Черноморского флота утром в субботу отбивают атаку беспилотников в акватории Севастопольской бухты, объекты в городе не поражены.
"Временно перекрыт рейд — паромы и катера не ходят", — говорится в сообщении в Telegram-канале правительства города.
Для сообщения с северной стороной Севастополя задействованы автобусы, уточнили власти.