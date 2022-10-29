МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Рейд в Севастополе временно перекрыт, паромы и катера через бухту не ходят, сообщили власти города. Крым и Севастополь получат 5 миллиардов на водоснабжение

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее сообщил, что корабли Черноморского флота утром в субботу отбивают атаку беспилотников в акватории Севастопольской бухты, объекты в городе не поражены.

"Временно перекрыт рейд — паромы и катера не ходят", — говорится в сообщении в Telegram-канале правительства города.

Для сообщения с северной стороной Севастополя задействованы автобусы, уточнили власти.