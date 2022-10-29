МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Церемония открытия авиасообщения между Приморьем и лаосской столицей Вьентьяном состоялась в аэропорту Владивостока, передает корреспондент РИА Новости. "Аэрофлот" возобновит рейсы в Каир

Это первый за долгое время регулярный международный рейс, запускаемый из Владивостока. В дальнейшем авиакомпания "Уральские авиалинии" будет осуществлять перелеты между Приморьем и Лаосом каждую неделю по субботам. Ранее в организующей перелеты компании "РусАзия" говорили РИА Новости, что стоимость билетов "туда-обратно" в эконом-классе в осеннем сезоне составляет 105 тысяч рублей. Билеты на первый и второй рейсы полностью раскуплены, добавила представитель "РусАзии".

На церемонии открытия и.о. главы аэропорта Денис Чмутов отметил, что российские туристы благодаря новому рейсу смогут не только побывать в Лаосе, но и путешествовать по всей Юго-Восточной Азии. "Мы очень рады предоставить возможность жителям Приморья познакомиться с достопримечательностями Лаоса. Кроме того, туристам можно удобно добираться из столицы Лаоса во Вьетнам, Таиланд и другие страны Юго-Восточной Азии. Мы надеемся на скорейшее открытие границ и возобновление полноценного туристического обмена между Россией и странами Азии", — заявил он.

Председатель Национальной ассамблеи Лаоса Сайсомфон Фомвихан пригласил туристов из России посетить страну после запуска прямого авиарейса из Владивостока, сообщает представительство МИД РФ во Владивостоке. В Зимбабве хотят открыть прямое авиасообщение с Россией

К концу церемонии открытия авиасообщения началась регистрация на рейс. Вылет в Лаос запланирован в субботу на 16.00 местного времени (9.00 мск).

Вьентьян – это крупный экономический центр страны, там расположены буддистские храмы и здания гражданской архитектуры, построенные во времена французского колониального владычества. Из природных объектов туристы могут осмотреть горные хребты, пещеры и водопады. Для россиян власти Лаоса установили безвизовое посещение на 30 дней. После этого срока можно выехать из страны в соседний Таиланд, куда гражданам РФ также не нужна виза, и вернуться обратно.

В то же время почетный консул Лаоса в дальневосточной столице Александр Вирич сообщил, что из Владивостока может быть запущен прямой рейс в Мьянму.