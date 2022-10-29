МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. В Севастополе вновь открыли рейд, движение паромов и катеров возобновилось в соответствии с графиком, сообщили в правительстве города. Системы ПВО в Севастополе отразили атаку беспилотников

"На текущий момент рейд открыт, катера и паромы ходят по графику", — говорится в сообщении.

Ранее рейд был временно перекрыт в связи с атакой беспилотников в акватории Севастопольской бухты. Системам ПВО пришлось в течение нескольких часов отражать атаки, при этом удалось сбить все вражеские устройства и уничтожить надводный дрон.