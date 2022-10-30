МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с воскресенья возобновляет полеты в Таиланд. "Аэрофлот" возобновит рейсы в Каир

Перевозчик с 30 октября возобновляет полеты из Москвы в два пункта этой страны — в Бангкок и на Пхукет. Из расписания на сайте компании следует, что рейсы в Бангкок будут выполняться на Airbus A330-300, на Пхукет — на Boeing 777-300ER.

Российские авиакомпании на данный момент летают по ограниченному количеству зарубежных направлений — в силу санкций западных стран. В частности, ЕС запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить международные рейсы, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям.