МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с воскресенья возобновляет полеты из московского аэропорта "Шереметьево". Теперь авиакомпания снова летает из двух аэропортов столицы. Самолеты из "Шереметьево" будут летать по 105 маршрутам

В середине июня пресс-служба "Победы" сообщила, что компания обсуждает смену аэропорта в Москве — переход из "Внуково" в "Шереметьево". "Победа" летала из "Внуково", в мае прошлого года запустила рейсы также из "Шереметьево". С 8 апреля лоукостер временно перевел программу полетов из "Шереметьево" во "Внуково".

Полеты "Победы" из "Шереметьево" возобновляются 30 октября рейсом по маршруту Москва – Владикавказ. Также с 30 октября начнутся рейсы в Чебоксары, Махачкалу, Сочи и Уфу. С 3 ноября программа полетов расширится, и лоукостер начнет летать в Нальчик, Казань, Екатеринбург и Пермь, с 4 ноября – в Киров, Астрахань и Челябинск. С 6 ноября добавятся рейсы в Минеральные Воды, с 10 ноября – в Магас, Омск, Новосибирск, Иркутск, Нижнекамск, Волгоград. С 17 ноября начнутся полеты в Калининград, Томск, Барнаул, Красноярск, Ставрополь и Мурманск.

Как отмечала компания, инфраструктура, производственные ресурсы и квалифицированный персонал "Шереметьево" позволяют обеспечить наземное обслуживание разворотных рейсов авиакомпании в течение 25 минут.

Обслуживание клиентов "Победы" будет производиться на стойках регистрации № 365-374 в терминале С. Клиентам лоукостера будут также доступны стойки самостоятельной сдачи багажа. Предполетный досмотр и посадка на рейсы авиакомпании будут осуществляться в терминале В. Терминалы В и С, железнодорожная станция "Аэроэкспресс" и два многоуровневых паркинга составляют единый Северный терминальный комплекс.