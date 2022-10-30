МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Представители сторон в Совместном координационном центре в Стамбуле не достигли договоренности о движении судов в рамках "черноморской зерновой инициативы" 30 октября, сообщила представитель СКЦ Исмини Палла. Российские экспортеры готовы к поставкам зерна вне рамок "зерновой сделки"

Ранее не фоне атаки на корабли Черноморского флота РФ заявила о приостановке участия в "черноморской зерновой инициативе".

"В СКЦ не была достигнута совместная договоренность о движении прибывающих и отбывающих судов 30 октября. СКЦ анализирует последние события, оценивает их влияние на деятельность СКЦ и обсуждает следующие шаги", — указала Палла.

По ее словам, в субботу девять судов (пять c Украины и четыре прибывающих на Украину) благополучно прошли морской гуманитарный коридор, установленный СКЦ.

"Есть более десяти судов, как выходящих, так и прибывающих, ожидающих входа в коридор", — отметила она.