МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поздравил работников автомобильного и городского транспорта с профессиональным праздником, телеграмма размещен на сайте Кремля. Минтранс предупредил о затруднениях движения по Крымскому мосту

"Поздравляю вас с Днём работника автомобильного и городского пассажирского транспорта", — говорится в тексте.

Глава государства отметил значительный вклад этой отрасли в развитие российской экономики и поддержание уровня жизни россиян. Он также подчеркнул, что от компетенции и труда работников транспортной сферы зависит развитие межрегиональных связей, промышленности и сельского хозяйства.

Путин добавил, что всем, кто трудится в этой индустрии, предстоит выполнить важные задачи, в том числе по расширению рынка транспортных услуг, внедрению передовых схем и обеспечению безопасности при перевозках. Кроме того, президент указал на необходимость привлечения молодых кадров.

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