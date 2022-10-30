АЛМА-АТА, 30 окт — ПРАЙМ. Казахстанская авиакомпания Qazaq Air заявила, что приостанавливает полеты в Новосибирск в связи с отсутствием разрешения со стороны профильных российских ведомств. Лоукостер "Победа" возобновляет полеты из "Шереметьева"

Как уточняется, временно приостановлены рейсы Астана – Новосибирск и Усть-Каменогорск – Новосибирск. Согласно заявлению Qazaq Air, российские авиавласти не выдали перевозчику разрешение на осуществление международных регулярных полетов по этим направлениям.

Пассажиры, уже купившие билеты на эти рейсы, могут обратиться за возвратом их полной стоимости.

В Qazaq Air и подчеркнули, что авиакомпания выполняет все требования национальных и международных стандартов по обеспечению безопасности полетов.

"Приносим извинения за доставленные неудобства. Мы будем держать в курсе всех пассажиров о возможном дальнейшем изменении расписания", — добавляется в сообщении.