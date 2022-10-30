МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. "Аэрофлот" возобновил продажу билетов в офисах собственных продаж и контакт-центре, о возобновлении работы онлайн-сервисов сообщат в воскресенье дополнительно, говорится в Telegram-канале перевозчика. "Аэрофлот" с воскресенья возобновляет рейсы в Таиланд

"Продажа билетов в офисах собственных продаж и контакт-центре "Аэрофлота" уже открыта", — говорится в сообщении.

Контакт-центр и офисы продаж приступили к работе в обычном режиме. При этом до середины ноября контакт-центр будет в приоритетном порядке обслуживать пассажиров, запланировавших полет на ближайшие даты: в период до 2 ноября осуществляется обслуживание только пассажиров, которые вылетают в ближайшие 7 дней от даты обращения; в период с 3 ноября — пассажиров, которые вылетают в ближайшие 30 дней от даты обращения.

"О возобновлении работы онлайн-сервисов мы сообщим сегодня дополнительно. Следите за нашими новостями", — говорится в сообщении.

"Аэрофлот" ранее сообщал, что переходит на отечественную систему бронирования авиабилетов, сервисы авиакомпании будут недоступны 29 и 30 октября и возобновят работу вечером 30 октября.