СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт — ПРАЙМ. Оператор пассажирских перевозок в Крым "Гранд сервис экспресс" отменил поезда в Крым в рамках тура "Крымский вояж" на ближайшие три даты, отправление новогоднего туристического поезда на полуостров остается в графике, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Пассажиры на перроне железнодорожного вокзала

Для школьников из новых регионов хотят сделать бесплатный проезд на поездах

Ранее оператор открыл продажи тура "Крымский вояж" на туристическом поезде, на котором можно отправиться в путешествие по городам полуострова из Москвы, Воронежа и Ростова-на-Дону. Поезд сформирован из комфортабельных двухэтажных купейных вагонов и вагона СВ, оборудованных душем. В состав поезда также включен вагон-ресторан. Поездки запланированы на 31 октября, 28 ноября, 12, 29 декабря 2022 года, а также 5 января, 20 февраля, 6 марта, 3, 10, 17 апреля 2023 года.

"В связи с продлением режима ограничения полетов в аэропорт Симферополя АО ТК "Гранд сервис экспресс" уже назначил два дополнительных поезда в Симферополь: из Москвы (165/166) и из Санкт-Петербурга (169/170). Кроме того, рассматривается вопрос о дальнейшем назначении дополнительных поездов или пополнения схем курсирующих поездов. В этой связи, для обеспечения необходимого количества подвижного состава, поезд "Крымский вояж" отменяется на три даты, в том числе 31 октября", — говорится в сообщении пресс-службы.

Деньги уже возвращены покупателям отмененных туров. На Новый год "Крымский вояж" остается в графике, уточнили в компании.