СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт — ПРАЙМ. Оператор пассажирских перевозок в Крым "Гранд сервис экспресс" отменил поезда в Крым в рамках тура "Крымский вояж" на ближайшие три даты, отправление новогоднего туристического поезда на полуостров остается в графике, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Для школьников из новых регионов хотят сделать бесплатный проезд на поездах

Ранее оператор открыл продажи тура "Крымский вояж" на туристическом поезде, на котором можно отправиться в путешествие по городам полуострова из Москвы, Воронежа и Ростова-на-Дону. Поезд сформирован из комфортабельных двухэтажных купейных вагонов и вагона СВ, оборудованных душем. В состав поезда также включен вагон-ресторан. Поездки запланированы на 31 октября, 28 ноября, 12, 29 декабря 2022 года, а также 5 января, 20 февраля, 6 марта, 3, 10, 17 апреля 2023 года.

"В связи с продлением режима ограничения полетов в аэропорт Симферополя АО ТК "Гранд сервис экспресс" уже назначил два дополнительных поезда в Симферополь: из Москвы (165/166) и из Санкт-Петербурга (169/170). Кроме того, рассматривается вопрос о дальнейшем назначении дополнительных поездов или пополнения схем курсирующих поездов. В этой связи, для обеспечения необходимого количества подвижного состава, поезд "Крымский вояж" отменяется на три даты, в том числе 31 октября", — говорится в сообщении пресс-службы.

Деньги уже возвращены покупателям отмененных туров. На Новый год "Крымский вояж" остается в графике, уточнили в компании.