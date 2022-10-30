ПЕКИН, 30 окт — ПРАЙМ. Флагманская авиакомпания Гонконга Cathay Pacific планирует с 1 ноября возобновить перелет по маршруту Нью-Йорк — Гонконг через воздушное пространство России, передает агентство Bloomberg со ссылкой на авиакомпанию. Казахстанская Qazaq Air приостановила рейсы в Новосибирск

Как говорится в сообщении, полеты будут осуществляться по так называемому полярному маршруту через воздушное пространство РФ. Отмечается, что рейсы возобновят "с 1 ноября".

Cathay Pacific в марте этого года объявила о корректировке своих маршрутов, чтобы избежать перелетов через российское воздушное пространство.

"Возобновление его использования сократит время полета и сэкономит деньги на топливе, но авиакомпания должна будет платить сбор российским властям за право пролета над Сибирью", — пишет агентство. "Аэрофлот" возобновил продажу билетов в офисах и контакт-центре

В авиакомпании уточнили, что есть и другие крупные авиакомпании, использующие российское воздушное пространство, "нет никаких санкций, которые бы препятствовали полетам Cathay Pacific через воздушное пространство России".

"Полярный маршрут обеспечивает безопасный, прямой и самый быстрый перелет для наших клиентов, путешествующих с восточного побережья Северной Америки в Гонконг", — приводит агентство сообщение авиакомпании.