МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. В московских аэропортах — "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" — 9 рейсов задержаны и 27 отменены в воскресенье вечером из-за непогоды в Москве, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание". "Аэрофлот" перешел на российскую систему бронирования

По информации на 19.14 мск, во "Внуково" пять рейсов задержано и шесть отменено. В "Домодедово" — четыре рейса задержано, в "Шереметьево" — еще 21 рейс отменен.

По данным "Яндекс.Расписания", в аэропорте "Жуковский" задержанных или отмененных рейсов нет.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал агентству, что в отдельных районах столицы местами фиксируется снежная крупа. По данным корреспондентов РИА Новости, дождь со снежными вкраплениями наблюдается на юго-западе и востоке столицы.