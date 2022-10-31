МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Три железнодорожных моста на главном ходу Транссибирской магистрали в Амурской области реконструируют под пропуск поездов большого веса, сообщает пресс-служба Забайкальской железной дороги. "РЖД Логистика" запустила контейнерный поезд до Ирана

"На перегоне Селеткан – Ледяная Забайкальской железной дороги начались работы по реконструкции трех железнодорожных мостов, расположенных на главном ходу Транссибирской магистрали. Реконструкция сооружений предусматривает ремонт шести опор, демонтаж трех пролетных строений, установку новых железобетонных пролетных строений, рассчитанных на пропуск поездов большого веса и имеющих повышенный запас прочности", — говорится в сообщении.

Длина пролетов мостовых переходов составит 6,2 м, 12,5 м и 14 м. Работы по реконструкции планируют завершить в 2023 году.

Обновление искусственных сооружений направлено на повышение пропускных способностей Забайкальской железной дороги, обеспечение высокого уровня безопасности движения поездов, отмечают в Забжд.