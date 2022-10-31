МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Российские авиакомпании за 10 месяцев перевезли 80 миллионов пассажиров из запланированных на весь 2022 год 100 миллионов, сообщил журналистам замминистра транспорта РФ Игорь Чалик. СМИ: авиакомпания Cathay Pacific возобновит полеты из США через Россию

Президент РФ Владимир Путин в конце марта заявил, что объем авиаперевозок в России по итогам 2022 года должен составить не менее 100 миллионов пассажиров.

"Без сегодняшнего дня, по 30 октября перевезено 80 миллионов пассажиров", — сказал Чалик.

Из них, уточнил он, 66 миллионов перевезено на внутренних линиях, и 14 миллионов — на международных.

За январь-октябрь 2021 года российские авиакомпании перевезли 94,6 миллиона пассажиров.

ПРОГНОЗ

Пассажиропоток российских авиакомпаний в 2022 году будет на уровне 100 миллионов человек или чуть меньше него, сообщил журналистам замминистра транспорта РФ Игорь Чалик.

Президент РФ Владимир Путин в конце марта заявил, что объем авиаперевозок в России по итогам 2022 года должен составить не менее 100 миллионов пассажиров.

Отвечая на вопрос, удастся ли перевезти 100 миллионов человек, Чалик сказал: "Суммарно так и будет, наверное — около 100 миллионов. Ну, наверное, чуть меньше, потому что мы не рассчитывали, что будут закрыты такое продолжительное время эти 11 аэропортов. Они, конечно, дали свой минус".

"Мы пытаемся компенсировать его через открытые аэропорты, но полностью такие аэропорты как Симферополь, Анапа, Геленджик, конечно, полностью компенсировать, к сожалению, не получится… Пока сложно сказать (сколько будет перевезено — ред.): мы рассчитываем очень — вот сейчас детские каникулы, допустим будут, предновогодние перевозки", — продолжил он.

За 2021 год российские авиакомпании перевезли свыше 111 миллионов пассажиров, на 60% больше, чем годом ранее.