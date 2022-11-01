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2022
https://1prime.ru/transport/20221101/838665563.html
Ограничение полетов в 11 российских аэропортов продлили до 9 ноября
Транспорт
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. Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 9 ноября, сообщает Росавиация. "Режим ограничений на выполнение полетов в 11... ПРАЙМ, 01.11.2022
транспорт, бизнес, экономика, новости, туризм, россия, росавиация, ограничение полетов
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 9 ноября, сообщает Росавиация.
"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 9 ноября", — говорится в сообщении.
Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.
Режим ограничения полетов на юге России действует с 24 февраля.