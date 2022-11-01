МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 9 ноября, сообщает Росавиация. Российские авиакомпании отчитались о выполнении планов по перевозкам

"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 9 ноября", — говорится в сообщении.

Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Режим ограничения полетов на юге России действует с 24 февраля.