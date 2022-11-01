МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Погрузка на сети РЖД в октябре сократилась на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 107 миллионов тонн, по итогам января-октября показатель снизился на 3,6%, до 1,3 миллиарда тонн, сообщает компания. Норвежский суд принял решение освободить сына экс-главы РЖД Якунина

"Погрузка на сети РЖД в октябре составила 107 млн тонн. Это на 3% меньше, чем в октябре 2021 года. Таким образом, продолжаем сокращать отставание от прошлогодних показателей. Еще в предыдущем месяце оно составляло 5,3%. Снижение экспортных перевозок в значительной мере компенсируется ростом погрузки во внутрироссийском сообщении (в октябре — на 3,3%)", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале железнодорожного холдинга.

"Погрузка за январь-октябрь 2022 года, по оперативным данным, составила 1 млрд 28,2 млн тонн, что на 3,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года", — также сообщили в РЖД.