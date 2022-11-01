МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Частная авиакомпания Azur Air со 2 ноября запустит прямые чартерные рейсы на Шри-Ланку из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска и Новосибирска, сообщили РИА Новости в посольстве Шри-Ланки. Казахстанская Qazaq Air приостановила рейсы в Новосибирск

"Посольство Шри-Ланки в Москве с радостью сообщает, что Azur Air, одна из ведущих частных авиакомпаний в Российской Федерации, запускает прямые рейсы на Шри-Ланку со 2 ноября 2022 года", — отметили в дипмиссии.

Подчеркивается, что перевозчик намерен начать с выполнения чартерных рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска и Новосибирска. Кроме того, Azur Air после необходимых процедур организует регулярные перелеты в Коломбо, добавили в посольстве.

Представители дипмиссии указали, что Россия — один из основных источников туристического потока для Шри-Ланки, поэтому решение авиакомпании внесет существенный вклад в достижение целей туристического сектора страны в ближайшие годы, а также положительно повлияет на валютную ситуацию.

Ранее стало известно, что Шри-Ланка продлила срок действия визы для россиян с месяца до полугода, действовать режим будет до 25 июня 2023 года.