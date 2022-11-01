МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Авиакомпания Utair ("ЮТэйр") запускает новый международный рейс — из Тюмени в Дубай (ОАЭ), первый рейс запланирован на 25 ноября, сообщает пресс-служба авиакомпании. "Аэрофлот" запустит рейсы из Москвы в Дубай

"С 25 ноября авиакомпания запускает новый международный рейс из Тюмени в Дубай. Полеты будут выполняться по пятницам. Отправление из Тюмени в 05:00, из Дубая — в 10:05", — говорится в сообщении.

Время в пути составит пять часов, билеты на рейс уже в продаже, уточняет компания.

ОАЭ — популярное направление у любителей пляжного отдыха, так как там тепло круглый год и перелет занимает всего несколько часов. В планах — запуск прямого рейса из Сургута (ХМАО — Югра), также отмечают в авиакомпании.

"Чтобы нашим туристам не нужно было искать рейсы с пересадками, мы постепенно вводим прямые рейсы из регионов. Уже летаем в Арабские Эмираты из Грозного, сейчас открываем рейс из Тюмени и планируем еще один из Сургута", — прокомментировал президент компании "Utair — Пассажирские авиалинии" Олег Семенов.

В маршрутной сети Utair более ста направлений, основная задача авиакомпании — соединять прямыми рейсами Поволжье, Сибирь, Центральную Россию и юг страны. За рубеж Utair летает в города Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Турции и Узбекистана.