МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Все российские авиакомпании завершили переход на отечественные системы бронирования, тем самым обеспечив информационную безопасность и защиту персональных данных пассажиров и экипажей, независимость пассажирских перевозок от возможных сбоев и отключений иностранных систем, сообщает Минтранс РФ. "Аэрофлот" возобновил продажу билетов в офисах и контакт-центре

"Все отечественные авиакомпании завершили переход на российские системы бронирования. 53 российские авиакомпании полностью перешли на отечественные автоматизированные системы оформления воздушных перевозок (АИС ОВП). В результате обеспечены информационная безопасность и защита персональных данных пассажиров и экипажей, независимость пассажирских перевозок от иностранных систем, возможных сбоев и отключений", — говорится в сообщении.

Авиакомпании выбирали из двух российских систем – "Леонардо" (разработчик АО "Сирена Трэвел" в партнерстве с госкорпорацией "Ростех") и "ТАИС" (АО "ОРС"). В рамках работы специальной комиссии под руководством Миницифры и Минтранса проводилась оценка отечественных систем бронирования, формирование гибких плановых и экстренных сценариев по переходу с зарубежных аналогов на отечественные системы для российских авиакомпаний. Оба сценария оказались востребованными.

"Задача, поставленная правительством России, выполнена в кратчайшие сроки. Решение задачи было организовано Минтрансом России совместно с Минцифры России с привлечением ведущих отечественных авиакомпаний и разработчиков. Сегодня все российские авиаперевозчики используют отечественные системы бронирования авиабилетов и не зависят от решений и угрозы одностороннего прекращения обслуживания со стороны иностранных провайдеров", — отметил замминистра транспорта РФ Дмитрий Баканов.

"Все расчеты внутри систем ведутся в рублях. Наши авиакомпании и разработчики систем обеспечили миграцию в сложных условиях из-за отказа западных партнеров предоставить исходные данные. Переход на российские системы бронирования обеспечивает информационную безопасность перевозок, бесперебойное авиасообщение и исключает угрозу утечки персональных данных пассажиров и экипажей", — добавил он.