МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 1 декабря начнет летать в Стамбул, с 23 декабря — в Анталью, а с 24 декабря — в Аланью, говорится в релизе перевозчика. СМИ: дорожную карту по "газовому хабу" в Турции определят к концу года

"Лоукостер "Победа" на официальном сайте открыл продажу билетов на рейсы из Москвы в Стамбул, Аланию и Анталию. Полёты по этим маршрутам будут выполняться из московского аэропорта "Внуково", — говорится в сообщении.

Рейсы в стамбульский аэропорт им. Сабихи Гёкчен начнутся 1 декабря и будут выполняться ежедневно. Рейсы во второй стамбульский аэропорт – "Стамбул" — стартуют 21 декабря и также будут ежедневными.

"Полеты в Аланию (аэропорт Газипаша) запланированы с 24 декабря с частотой три раза в неделю, в Анталью – с 23 декабря, будут выполняться четыре раза в неделю", — также отмечает компания.